Представитель IWF прокомментировала вопрос о завоевании азербайджанским тяжелоатлетом олимпийской медали

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На данный момент имя азербайджанского тяжелоатлета Интигама Заирова не упоминается в списке спортсменов, в отношении которых Международным олимпийским комитетом (IOC) не принято решения или же лиц, которые из данного решения подали жалобу в CAS.

Об этом в ответ на запрос Report сказала юрист Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) госпожа Ева Ньирфа, комментируя вопрос о том, что имя И.Заирова указано на 2-й ступени таблицы технических результатов в весовой категории 94 кг, опубликованной на официальном сайте структуры в связи с летними Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне.

По словам госпожи Евы, согласно правилам, в первую очередь требуется официальное отношение IOC по поводу атлета, в отношении которого не принято решения: "Мы не можем принять решение без окончательного и официального решения IOC".

Как заявила официальный представитель IWF, ситуация в размещенной на сайте таблице носит условный характер: "После принятия IOC окончательного решения мы также установим таблицу".

Отметим что на Лондонской олимпиаде 2012 года И.Заиров занял 6-ое место в весовой категории 94 кг. Однако занявшие первые 4 места спортсмены не смогли выдержать допинг-тест и были дисквалифицированы. В результате, азербайджанский тяжелоатлет поднялся на 2-ю ступень. Наряду с этим, в конце июля IOC заявил о выявлении при повторном обследовании И.Заирова запрещенного препарата. Пока результаты соответствующих исследований не обнародованы.