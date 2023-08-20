Представитель ISSF: Азербайджан всегда отличался великолепным проведением соревнований

Азербайджан всегда отличался великолепным проведением соревнований.

Азербайджан всегда отличался великолепным проведением соревнований.

Как передает Report, об этом, делясь впечатлениями о проходящем в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе, сказал технический представитель Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) по стендовой стрельбе Абдуллах Али аль Мотава аль-Хаммади.

Официальный представитель ISSF из Катара высоко оценил организацию чемпионата: "Это место мне родное. Я приезжал в Азербайджан на Игры исламской солидарности, а также на кубок мира в прошлом году. Созданы все условия для комфортной подготовки спортсменов к соревнованиям и проведения ими стрельб. Организация церемонии награждения также пришлась по душе гостям. В соревнованиях участвует свыше 1 200 стрелков из более чем 100 стран, что свидетельствует о грандиозности чемпионата мира".

Говоря об азербайджанских спортсменах, которые своими успешными выступлениями на чемпионате мира стремятся завоевать лицензию на летние Олимпийские игры "Париж-2024", аль-Хаммади отметил: "Я осведомлен о высоком уровне азербайджанских стрелков, как среди мужчин, так и женщин. В настоящее время на чемпионате мира выступают элитные спортсмены. Как следует из названия, здесь собрались сильнейшие атлеты мира. Чемпионат мира - хороший опыт для местных стрелков. Надеюсь, что на следующих соревнованиях стрелки из Азербайджана будут среди обладателей медалей".