О нас

Представитель ISSF: Азербайджан всегда отличался великолепным проведением соревнований

Представитель ISSF: Азербайджан всегда отличался великолепным проведением соревнований Азербайджан всегда отличался великолепным проведением соревнований.
Индивидуальные
20 августа 2023 г. 18:34
Представитель ISSF: Азербайджан всегда отличался великолепным проведением соревнований

Азербайджан всегда отличался великолепным проведением соревнований.

Как передает Report, об этом, делясь впечатлениями о проходящем в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе, сказал технический представитель Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) по стендовой стрельбе Абдуллах Али аль Мотава аль-Хаммади.

Официальный представитель ISSF из Катара высоко оценил организацию чемпионата: "Это место мне родное. Я приезжал в Азербайджан на Игры исламской солидарности, а также на кубок мира в прошлом году. Созданы все условия для комфортной подготовки спортсменов к соревнованиям и проведения ими стрельб. Организация церемонии награждения также пришлась по душе гостям. В соревнованиях участвует свыше 1 200 стрелков из более чем 100 стран, что свидетельствует о грандиозности чемпионата мира".

Говоря об азербайджанских спортсменах, которые своими успешными выступлениями на чемпионате мира стремятся завоевать лицензию на летние Олимпийские игры "Париж-2024", аль-Хаммади отметил: "Я осведомлен о высоком уровне азербайджанских стрелков, как среди мужчин, так и женщин. В настоящее время на чемпионате мира выступают элитные спортсмены. Как следует из названия, здесь собрались сильнейшие атлеты мира. Чемпионат мира - хороший опыт для местных стрелков. Надеюсь, что на следующих соревнованиях стрелки из Азербайджана будут среди обладателей медалей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İSSF rəsmisi: “Azərbaycan hər zaman möhtəşəm ev sahibliyi ilə diqqət çəkib”

Самое важное

Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
18 августа 2023 г. 16:42
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi