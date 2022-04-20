Представитель "Формулы-1": Приносим извинения местным жителям за пробки на дорогах

Началось строительство трибун для Гран-при Азербайджана "Формула-1". Мы приглашаем всех местных болельщиков посетить соревнования.

Началось строительство трибун для Гран-при Азербайджана "Формула-1". Мы приглашаем всех местных болельщиков посетить соревнования.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава отдела Baku City Circuit по строительству объектов бакинского этапа гонок Том Бутчер.

По словам Бутчера, на прошлой неделе началась установка бетонных блоков: "Кроме того, начались работы по установке ограждений для обеспечения безопасности. Могут возникнуть дорожные заторы. Мы приносим извинения местным жителям. Но нам необходимо провести строительные работы для проведения гонок".