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Представитель FIVB прибыл в Баку

Представитель FIVB прибыл в Баку 15:57
Индивидуальные
29 августа 2024 г. 16:20
Представитель FIVB прибыл в Баку

Представитель Международной федерации волейбола Афанасиос Папагеоргиу посетил Азербайджан.

Как сообщает Report, он прибыл в нашу страну в рамках программы "Развитие национальных спортивных систем" (DNSS), организованной совместно Национальным олимпийским комитетом (НОК) и Федерацией волейбола Азербайджана при поддержке Фонда Олимпийской солидарности международного олимпийского комитета и Международной федерации волейбола (FIVB).

Основной целью визита, который завершится 3 сентября, является ознакомление с волейбольными базами, расположенными в Баку и регионах, а также разработка плана развития на ближайшее время.

В связи с этим Папагеоргиу и тренер-инструктор FIVB, глава Совета по образованию азербайджанской федерации Ченгиз Акарчешме встретились с проректором по организации обучения азербайджанской спортивной академии (AIA) Рафаилом Новрузовым и начальником отдела международных связей Джамилей Исмаилзаде.

Отметим, что в рамках программы DNSS в Гяндже и Баку также будут проведены семинары для тренеров-преподавателей по волейболу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Voleybol Federasiyasının rəsmisi Bakıya gəlib

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