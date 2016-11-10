Представитель федерации: В этом году в "Золотом Гран-при" будут участвовать около 700 борцов

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В этом году на международном турнире "Золотой Гран-при", посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие до 700 спортсменов.

Об этом в заявлении Report сказал вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, заместитель министра налогов Намиг Алиев.

По его словам, количество спортсменов в этом году по сравнению с предыдущими годами увеличилось вдвое: "В прошлом в этих соревнованиях участвовало 300-400 спортсменов. В этом году участие на соревнованиях подтвердили 700 спортсменов из 50 стран мира".