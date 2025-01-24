Представитель Федерации: Мы хотим выступить в Лос-Анджелесе лучше, чем в Париже

15:47

Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Расуллу рассказал об основных целях Федерации на ближайший олимпийский цикл.

Комментируя Report изменения в тренерском штабе, он отметил, что федерация стремится улучшить результаты на предстоящих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году по сравнению с Парижем в 2024 году.

"У нас большие планы и высокие цели, поэтому мы сменили тренеров в сборных разных возрастных категорий. Верю, что мы вскоре увидим положительный результат данных кадровых изменений. Каждый из привлеченных новых иностранных специалистов представляет отдельную школу дзюдо, что расширяет наши возможности по использованию лучшей практики. Это также создает благоприятные условия для развития местных тренеров", - отметил Расуллу.

Отметим, что на Олимпиаде во Франции азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые медали.