Представитель Азербайджана стал лучшим триатлонистом прошлого года - ФОТО

Азербайджанский спортсмен Ростислав Певцов стал лучшим триатлонистом 2019 года.

Как сообщила Report глава пресс-службы Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, церемония награждения состоялась на гала-вечере в Минске, посвященном 15-ой по счету конференции Европейского союза триатлона.

Выразив глубокую благодарность азербайджанскому государству и Федерации триатлона, Певцов заявил, что будет серьезно готовиться к Летним Олимпийским играм Токио-2020, и эта награда стала для него большим стимулом.