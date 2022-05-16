Представитель Азербайджана завоевал медаль на турнире Karate1 Premier League

Представитель Азербайджана завоевал медаль на турнире Karate1 Premier League в Рабате, столице Королевства Марокко.

Представитель Азербайджана завоевал медаль на турнире Karate1 Premier League в Рабате, столице Королевства Марокко.

Как передает Report, состоялся третий этап турнира Премьер-лиги.

Азербайджанский каратист Аминага Гулиев (60 кг) завоевал бронзу, победив в бою за третье место своего товарища по команде Султана Гусейнов. Ирина Зарецка (68 кг) проиграла встречу за третье место.

В соревнованиях приняли участие 238 спортсменов из 48 стран.

Следующий этап престижного турнира пройдет в Баку 2-4 сентября.