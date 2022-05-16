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Представитель Азербайджана завоевал медаль на турнире Karate1 Premier League

Представитель Азербайджана завоевал медаль на турнире Karate1 Premier League Представитель Азербайджана завоевал медаль на турнире Karate1 Premier League в Рабате, столице Королевства Марокко.
Индивидуальные
16 мая 2022 г. 05:17
Представитель Азербайджана завоевал медаль на турнире Karate1 Premier League

Представитель Азербайджана завоевал медаль на турнире Karate1 Premier League в Рабате, столице Королевства Марокко.

Как передает Report, состоялся третий этап турнира Премьер-лиги.

Азербайджанский каратист Аминага Гулиев (60 кг) завоевал бронзу, победив в бою за третье место своего товарища по команде Султана Гусейнов. Ирина Зарецка (68 кг) проиграла встречу за третье место.

В соревнованиях приняли участие 238 спортсменов из 48 стран.

Следующий этап престижного турнира пройдет в Баку 2-4 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təmsilçisi Karate1 Premyer Liqa turnirində medal qazanıb

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