Представитель Азербайджана в соревнованиях по тхэквондо вышел в 1/4 финала Рио-2016

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Милад Беиги Харчегани (тхэквондо) провел первую встречу.

Как сообщает Report, выступивший в весовой категории 80 кг иранский легионер встретился в 1/8 финала с Исмаэлом Кулибали (Мали).

В первой половине Харчегани нанес сопернику удар в голову и довел счет до 4:0. Судьи сделали сторонам предупреждение.

Во второй части поединка азербайджанский спортсмен заработал еще 7 очков, а его соперник довольствовался 4 очками.

В третьей части каждая из сторон заработала по 2 очка.

В результате этого Харчегани, вышедший в 1/4 финала со счетом 13:6, встретится с победителем поединка между Махди Ходабахши (Иран) и Мигелем Феррера (Гондурас).