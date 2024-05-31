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Представитель AMADA принял участие в заседании консультативной группы Совета Европы по образованию

Представитель AMADA принял участие в заседании консультативной группы Совета Европы по образованию Делегация во главе с исполнительным директором Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахминой Таги-заде приняла участие в заседании консультативной группы Совета Европы по образованию (T-DO ED), организованном совместно Anti-Doping
Индивидуальные
31 мая 2024 г. 12:40
Представитель AMADA принял участие в заседании консультативной группы Совета Европы по образованию

Делегация во главе с исполнительным директором Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахминой Таги-заде приняла участие в заседании консультативной группы Совета Европы по образованию (T-DO ED), организованном совместно Anti-Doping Iceland и Университетом Исландии на национальной спортивной арене в Рейкьявике.

Как сообщили Report в AMADA, целью мероприятия является объединение заинтересованных сторон для обсуждения и улучшения международного стандарта и стратегии антидопингового образования.

Одним из ключевых моментов утренней сессии стал обмен мнениями о глобальной образовательной конференции 2024 года в Каннах.

Роль искусственного интеллекта в антидопинговом образовании, представленная на мероприятии датским экспертом Томасом Терни, была одной из основных тем обсуждения. Эта сессия была посвящена изучению потенциала технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности антидопингового образования и создания более прозрачной спортивной среды.

Мероприятие продолжилось консультационной сессией, на которой участники, а также делегация Азербайджана высказали свои замечания и предложения.

Во второй день заседания были продолжены консультации по Международному образовательному стандарту (ISE). Мероприятие завершилось подведением итогов обсуждений и церемонией закрытия заседания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMADA rəsmisi Avropa Şurasının Təhsil üzrə Məsləhətçi Qrupunun iclasında iştirak edib

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