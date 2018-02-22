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    Представитель AMADA принял участие на Олимпиаде

    ВАДА организовало программы Независимые наблюдатели и Пропаганда среди спортсменов

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в рамках XXIII Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане организовало программы "Независимые наблюдатели" и "Пропаганда среди спортсменов".

    Как передает Report, среди экспертов из четырех стран, участвующих в первой фазе вышеупомянутых программ, присутствует также менеджер по образованию и обучению Азербайджанского антидопингового агентства (AMADA) Лейла Гаджиева.

    Участие в этих программах является международным опытом для AMADA. AMADA начало свою деятельность 23 декабря 2016 года и правовую основу миссии агентства составляет подписанный президентом Ильхамом Алиевым закон «О борьбе против использования допинговых средств и методов в спорте».

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