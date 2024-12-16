Представитель AMADA: Мы намерены успешно осуществлять деятельность в сфере борьбы с допингом

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) в ближайшие два года намерено успешно осуществлять свою деятельность в сфере борьбы с допингом.

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) в ближайшие два года намерено успешно осуществлять свою деятельность в сфере борьбы с допингом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде.

Она отметила, что проходящая в Баку международная конференция "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год" является важным событием:

"Это наша третья конференция в 2024 году. Мы собрали вместе политиков, научных работников, представителей национальных антидопинговых агентств других стран. Баку выбран спортивной столицей мира на 2026 год. Мы намерены успешно осуществлять нашу деятельность в течение этих двух лет. В 2024 году мы успешно реализовали план в сфере тестирования. Окончательные цифры будут озвучены в январе 2025 года".