О нас

Представитель AMADA: Мы намерены успешно осуществлять деятельность в сфере борьбы с допингом

Представитель AMADA: Мы намерены успешно осуществлять деятельность в сфере борьбы с допингом Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) в ближайшие два года намерено успешно осуществлять свою деятельность в сфере борьбы с допингом.
Индивидуальные
16 декабря 2024 г. 11:39
Представитель AMADA: Мы намерены успешно осуществлять деятельность в сфере борьбы с допингом

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) в ближайшие два года намерено успешно осуществлять свою деятельность в сфере борьбы с допингом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде.

Она отметила, что проходящая в Баку международная конференция "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год" является важным событием:

"Это наша третья конференция в 2024 году. Мы собрали вместе политиков, научных работников, представителей национальных антидопинговых агентств других стран. Баку выбран спортивной столицей мира на 2026 год. Мы намерены успешно осуществлять нашу деятельность в течение этих двух лет. В 2024 году мы успешно реализовали план в сфере тестирования. Окончательные цифры будут озвучены в январе 2025 года".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan National Anti-Doping Agency aims to successfully carry out its activities over next 2 years
Версия на азербайджанском языке AMADA rəsmisi: "Qarşıdakı iki il ərzində antidopinq sahəsində fəaliyyətimizi uğurla yerinə yetirmək niyyətindəyik"

Другие новости из категории

Махир Мамедов: В следующем году будет запущена программа поддержки шахматистов
Махир Мамедов: В следующем году будет запущена программа поддержки шахматистов
16 декабря 2024 г. 12:07
Фарид Гаибов: В этом году мы показали действительно хорошие результаты в шахматах
Фарид Гаибов: В этом году мы показали действительно хорошие результаты в шахматах
16 декабря 2024 г. 11:28
В Федерации шахмат Азербайджана состоялось мероприятие по итогам года
В Федерации шахмат Азербайджана состоялось мероприятие по итогам года
16 декабря 2024 г. 11:10
В Баку открылась международная конференция Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год
ФотоВ Баку открылась международная конференция "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год"
16 декабря 2024 г. 10:47
Азербайджанские фигуристы взяли серебро на Edu Sport Trophy
Азербайджанские фигуристы взяли серебро на Edu Sport Trophy
16 декабря 2024 г. 10:35
Чемпионат мира: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль
Чемпионат мира: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль
14 декабря 2024 г. 21:22
Азербайджанская коллекция классических автомобилей удостоена высокой награды в Руанде
ФотоАзербайджанская коллекция классических автомобилей удостоена высокой награды в Руанде
14 декабря 2024 г. 17:33
Азербайджанские судьи получили высшие категории на межконтинентальных курсах
Азербайджанские судьи получили высшие категории на межконтинентальных курсах
13 декабря 2024 г. 10:09
Индийский гроссмейстер стал самым молодым чемпионом мира
Индийский гроссмейстер стал самым молодым чемпионом мира
12 декабря 2024 г. 19:05
AMADA проведет конференцию для обсуждения новых методов борьбы с допингом
AMADA проведет конференцию для обсуждения новых методов борьбы с допингом
12 декабря 2024 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi