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    Председателю японского олимпийского комитета предъявили обвинения в коррупции во Франции

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Французские следователи предъявили обвинение в коррупции главе Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Monde.

    Как отмечает газета, обвинения были предъявлены парижским следствием по делу о коррупции в ходе выборов столицы Олимпийских игр 2020 года. Следствие считает что, победа Токио на выборах в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили выиграть голоса африканских представителей. 

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