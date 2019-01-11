Председателю японского олимпийского комитета предъявили обвинения в коррупции во Франции

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Французские следователи предъявили обвинение в коррупции главе Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Monde.

Как отмечает газета, обвинения были предъявлены парижским следствием по делу о коррупции в ходе выборов столицы Олимпийских игр 2020 года. Следствие считает что, победа Токио на выборах в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили выиграть голоса африканских представителей.