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    Стал известен новый ​председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр-2018 - ОБНОВЛЕНО

    Чхо Ян Хо покинул свой пост из-за необходимости разрешить финансовые проблемы его компании

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Советник компании LG Ли Хи Пом будет назначен главой оргкомитета зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Report со ссылкой на агентство Ренхап. 

    ***12:06

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Председатель организационного комитета зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане Чхо Ян Хо ушел в отставку. 

    Как  сообщает Report со ссылкой на Associated Press, представитель министерства культуры, спорта и туризма подтвердил отставку Чхо.

    Глава оргкомитета покинул свой пост из-за необходимости разрешить финансовые проблемы его компании. Чхо Ян Хо также занимает пост председателя совета директоров группы компаний "Ханджин", которая контролирует одного из спонсоров будущей олимпиады и ведущего авиаперевозчика страны Korean Air. "Ханджин" испытывает проблемы из-за большого долга.

    Чхо стал председателем оргкомитела Игр-2018 в июле 2014 года.

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