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Предложено перенести зимние Олимпийские игры

Предложено перенести зимние Олимпийские игры Предложено перенести зимние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Китая Пекине.
Индивидуальные
6 января 2022 г. 17:58
Предложено перенести зимние Олимпийские игры

Предложено перенести зимние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Китая Пекине.

Как передает Report со ссылкой на RTS, предложение было выдвинуто президентом Национального олимпийского комитета Швейцарии Ральфом Штёкли.

«У нас осталось не так много времени до церемонии открытия Олимпиады, но мы всё равно считаем нужным обсудить возможность переноса. Нам будет очень сложно, если в Пекине не окажутся наши лучшие спортсмены», - заявил Ральф Штёкли.

В Швейцарии обеспокоены числом заболевших коронавирусом спортсменов в своей стране, а также по всему миру. Эти атлеты отправлены на самоизоляцию, а некоторые из них вынуждены пропустить предолимпийские отборочные старты, ставя под угрозу свое участие на Играх-2022 в столице Китая.

Напомним, Олимпиада будет проходить в Пекине 4-20 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Qış Olimpiya Oyunlarının təxirə salınması təklif olunub

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