Олимпийский призер Азербайджана сохранил позиции в мировом рейтинге

Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов, завоевавший серебро на летних Олимпийских играх в Париже, сохранил второе место в обновленном рейтинге Международной федерации таэквандо.

Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов, завоевавший серебро на летних Олимпийских играх в Париже, сохранил второе место в обновленном рейтинге Международной федерации таэквондо.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Федерации таэквондо Азербайджана.

Магомедов, выступающий в весовой категории до 58 кг, уступает лидерство южнокорейскому спортсмену Пак Тхэ Джуну, который победил его в финале Олимпиады.

Напомним, что решающий поединок Париж-2024 завершился досрочно из-за травмы, полученной Гашимом Магомедовым.