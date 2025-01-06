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Олимпийский призер Азербайджана сохранил позиции в мировом рейтинге

Олимпийский призер Азербайджана сохранил позиции в мировом рейтинге Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов, завоевавший серебро на летних Олимпийских играх в Париже, сохранил второе место в обновленном рейтинге Международной федерации таэквандо.
Индивидуальные
6 января 2025 г. 11:25
Олимпийский призер Азербайджана сохранил позиции в мировом рейтинге

Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов, завоевавший серебро на летних Олимпийских играх в Париже, сохранил второе место в обновленном рейтинге Международной федерации таэквондо.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Федерации таэквондо Азербайджана.

Магомедов, выступающий в весовой категории до 58 кг, уступает лидерство южнокорейскому спортсмену Пак Тхэ Джуну, который победил его в финале Олимпиады.

Напомним, что решающий поединок Париж-2024 завершился досрочно из-за травмы, полученной Гашимом Магомедовым.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın olimpiya mükafatçısının ilin ilk reytinq cədvəlində mövqeyi dəyişməyib

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