Появилось возможное изображение новой машины "Феррари" в сезоне "Формулы-1" 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, пока это черновой вариант.

Можно заметить новую конфигурацию подвески: так, у передней подвески появился третий гидравлический элемент. Переднее антикрыло стало чуть выше, а форма носового обтекателя немного изменилась.

Также сообщается, что будут использоваться головки цилиндров новой конструкции. Изменится и конструкция камеры сгорания, и конфигурация ERS, а также программное обеспечение.

В сезоне-2019 "Феррари" заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив "Мерседесу".

Отметим, что официальную презентацию нового автомобиля запланировали на 11 февраля.