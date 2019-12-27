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Появилось возможное изображение новой машины "Феррари" в сезоне "Формулы-1" 2020 года

Появилось возможное изображение новой машины "Феррари"

Появилось возможное изображение новой машины "Феррари" в сезоне "Формулы-1" 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, пока это черновой вариант. 

Можно заметить новую конфигурацию подвески: так, у передней подвески появился третий гидравлический элемент. Переднее антикрыло стало чуть выше, а форма носового обтекателя немного изменилась.

Также сообщается, что будут использоваться головки цилиндров новой конструкции. Изменится и конструкция камеры сгорания, и конфигурация ERS, а также программное обеспечение.

В сезоне-2019 "Феррари" заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив "Мерседесу".

Отметим, что официальную презентацию нового автомобиля запланировали на 11 февраля.

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