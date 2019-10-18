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Увеличена сумма средств, отведенных на участие на Олимпийских Играх в Токио

Повышена сумма средств, отведенных на участие в Летних Олимпийских и П

Азербайджан планирует выделить из госбюджета 10,7 млн. манат для участия наших спортсменов на Летних Олимпийских и Параолимпийских Играх в Токио. 

Как сообщает Report, эта сумма отражена в  проекте государственного и сводного бюджетов на 2020 год. 10 млн. манат предусмотрены на подготовку к Играм и участия в них, а 700 тыс. манат будут выделены для участия в XVI Параолимпийских Играх.

Отметим, что на участие в Летних Олимпийских Играх 2016 года Азербайджан выделил 8 млн. манат.

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