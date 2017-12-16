Поветкин победил Хаммера и теперь сразится с Джошуа за титул суперчемпиона мира WBA - ВИДЕО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Российский боксер Александр Поветкин победил румынца Кристиана Хаммера, став обязательным претендентом на титул суперчемпиона мира WBA и чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO). Как сообщает Report, боксеры встретились в пятницу в Екатеринбурге. Поединок, где на кону стояли титулы WBO International и WBA Inter-Continental, продолжался 12 раундов и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.

На сегодняшний день в активе Поветкина 33 победы (23 из них — нокаутом) и всего одно поражение. На счету Хаммера 22 победы и 5 поражений. До этого боя немец занимал первую строчку рейтинга WBO и третью в WBA. Поветкин был вторым в рейтинге WBA.

Теперь россиянину предстоит встретиться на ринге с обладателем пояса суперчемпиона мира WBA, британцем Энтони Джошуа. Бой планируется провести летом 2018 года в Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на главу промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.