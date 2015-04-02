Поступок Бахтияра Аббасова будет рассмотрен на ближайшем заседании исполнительного комитета ФИАС

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Бахтияр Абассов, представляющий команду Азербайджана, на церемонии награждения весовой категории 90 кг Кубка мира по самбо "Мемориал А. Харлампиева" присел на корточки в тот момент, когда в честь победителя турнира – Ашота Даниеляна звучал гимн Армении.

Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации самбо (ФИАС) сообщает, что данный вопрос в настоящий момент рассматривают две комиссии ФИАС: дисциплинарная и по этике. После вынесения заключений комиссий члены исполнительного комитета ФИАС вынесут решение о мерах, которые будут применены к Аббасову.

"Такое поведение недопустимо, это вопрос не только этики и взаимного уважения, такого рода поступки "взрывают" главную идею спортивного движения – объединение людей и продвижение гуманистических ценностей посредством спорта. Поступок Бахтияра Аббасова будет рассмотрен на ближайшем заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо. Мы примем адекватные меры, которые будут гарантировать недопустимость таких инцидентов в будущем", – прокомментировал данную ситуацию Президент ФИАС Василий Шестаков.

Также днем ранее Президент ФИАС Василий Шестаков направил письмо Чрезвычайному и полномочному послу Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладу Бюльбюль оглы, в котором выразил обеспокоенность поведением представителя Азербайджанской Республики и попросил принять меры по предотвращению подобных инцидентов.