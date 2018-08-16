Поступили в продажу билеты на матчи чемпионата мира по дзюдо в Баку

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Поступили в продажу билеты на матчи чемпионата мира по дзюдо, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Азербайджана, билеты на соревнования, которые пройдут на Национальной гимнастической арене, можно приобрести в центрах Asan Xidmət, во всех кассах города, а также онлайн через сайт iTicket.az.

Стоимость билетов в соответствии с категорией составляют 1 и 5 манатов, на места VIP 25 манатов, на финальный этап 2 и 10 манатов, на места VIP 50 манатов.

Отметим, что на чемпионате мира будут представлены около 150 стран. 20 сентября в 15:00 состоится церемония открытия. Соревнования продлятся неделю.