Поступили в продажу билеты на чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку

Сегодня поступили в продажу билеты на 37-й чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, зрители могут приобрести билеты в ТЦ 28 Mall и ТЦ Ganjlik Mall, в кассах Гимнастической арены, а также онлайн через сайт https://ticketing.mga.az/. Цены на билеты составляют 10, 15 и 20 манатов.

Сегодня на Национальной гимнастической арене стартовал Кубок мира по художественной гимнастике с участием гимнастов из 39 стран. 16-19 мая на этой же арене гимнастки испытают свои силы на чемпионате Европы.

Отметим, что церемония открытия чемпионата мира состоится 16 сентября. Престижный турнир, который продлится 7 дней, будет носить лицензионный характер к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.