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    Постеры двукратного азербайджанского паралимпийского чемпиона будут размещены в лондонском аэропорту

    Постеры начнут демонстрироваться с 9 марта

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Постеры с изображением двукратного паралимпийского чемпиона по дзюдо Ильхама Закиева будут демонстрироваться в лондонском аэропорту Хитроу.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли. Он сообщил, что постеры в аэропорту начнут демонстрироваться с 9 марта.

    Отметим, что выступающий в весовой категории 100+ Ильхам Закиев также является двукратным чемпионом мира, 6-кратным чемпионом Европы и победителем I Европейских игр "Баку-2015".

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