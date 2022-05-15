Посольство США поздравило участников Бакинского марафона

Посольство США в Азербайджане поздравило участников V Бакинского марафона, инициированного Фондом Гейдара Алиева.

Посольство США в Азербайджане поздравило участников V Бакинского марафона, инициированного Фондом Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом отметили в посольстве.

"Сегодня к спортсменам, участвующим в Бакинском марафоне, присоединилось посольство США. Поздравляем всех участников!", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что победителем марафона среди мужчин стал россиянин Ринас Ахмадиев, 1989 года рождения. Дистанцию ​​он преодолел за 1 час 3 минуты 11 секунд.

Победительницей среди женщин стала Валентина Верецка, 1990 года рождения из Украины, преодолев дистанцию за 1 час 16 минут 59 секунд.

Победителем конкурса среди лиц с ограниченными возможностями стал 51-летний Мехман Рамазанзаде.

На Бакинский марафон 2022 зарегистрировалось около 15 000 участников.

Мероприятие, организованное с 2016 года, направлено на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни.