Посол встретился с азербайджанскими шахматистами, участвующими во Всемирной олимпиаде в Будапеште

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с членами национальной сборной, участвующими на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште.
Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, на состоявшейся в посольстве встрече приняли участие президент федерации, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, вице-президент Федерации шахмат Фаиг Гасанов, генсек Илаха Гадимова, а также тренерский штаб сборной.
Посол пожелал успехов азербайджанским шахматистам, представляющим нашу страну на международных соревнованиях.