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Посол встретился с азербайджанскими шахматистами, участвующими во Всемирной олимпиаде в Будапеште

Посол встретился с азербайджанскими шахматистами, участвующими во Всемирной олимпиаде в Будапеште Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с членами национальной сборной, участвующими на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште.
Индивидуальные
19 сентября 2024 г. 13:13
Посол встретился с азербайджанскими шахматистами, участвующими во Всемирной олимпиаде в Будапеште

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с членами национальной сборной, участвующими на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, на состоявшейся в посольстве встрече приняли участие президент федерации, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, вице-президент Федерации шахмат Фаиг Гасанов, генсек Илаха Гадимова, а также тренерский штаб сборной.

Посол пожелал успехов азербайджанским шахматистам, представляющим нашу страну на международных соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında iştirak edən milli üzvləriylə görüşüb

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