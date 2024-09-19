Посол встретился с азербайджанскими шахматистами, участвующими во Всемирной олимпиаде в Будапеште

Посол встретился с азербайджанскими шахматистами, участвующими во Всемирной олимпиаде в Будапеште

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с членами национальной сборной, участвующими на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште.

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Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с членами национальной сборной, участвующими на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште. Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, на состоявшейся в посольстве встрече приняли участие президент федерации, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, вице-президент Федерации шахмат Фаиг Гасанов, генсек Илаха Гадимова, а также тренерский штаб сборной. Посол пожелал успехов азербайджанским шахматистам, представляющим нашу страну на международных соревнованиях. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram