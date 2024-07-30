Посол Великобритании: Добро пожаловать в список золотых медалей Олимпиады, Азербайджан

Посол Великобритании Фергюс Олд поздравил азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова в связи с победой на Олимпиаде.

Посол Великобритании Фергюс Олд поздравил азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова в связи с победой на Олимпиаде.

Как передает Report, об этом британский дипломат написал в социальной сети "Х".

"Добро пожаловать в список золотых медалей, Азербайджан! Как любитель этого вида спорта, я знаю, что один прием может привести к победе. Мои поздравления!" - говорится в публикации.

Напомним, что Хидаят Гейдаров накануне завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Париже, победив в финале француза Джона Бенджамина Габана.