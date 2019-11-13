Посол Великобритании: Азербайджанские паралимпийцы - источник гордости за страну

В резиденции посла Великобритании состоялась встреча с делегацией Британского паралимпийского комитета.

Как сообщает Report, открывший мероприятие посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп рассказал об истории зарождения паралимпийского движения, напомнив, что оно началось в 1948 году с соревнований из лука для спортсменов на колясках - бывших военнослужащих.

"Позже Паралимпийские игры стали глобальным движением", - отметил посол.

Говоря об успешном выступлении азербайджанских спортсменов на Лондонских Паралимпийских играх, Джеймс Шарп заявил, что "азербайджанские паралимпийцы являются источником гордости за страну", и их успешное участие на играх впечатлило всех.

Посол отметил, что дипмиссия Великобритании и впредь продолжит реализовывать проекты по поддержке людей с ограниченными возможностями. Так, в начале следующего года Азербайджан для проведения семинаров посетит тренер бочча (паралимпийского вида спорта) из Великобритании.

Пресс-секретарь Паралимпийского комитета Великобритании Тони Сэйнсби в свою очередь выразил надежду на развитие сотрудничества с Паралимпийским комитетом Азербайджана.