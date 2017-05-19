Посол Турции: Азербайджан очень хорошо организовал проведение Игр Исламской Солидарности

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан очень хорошо организовал проведение IV Игр исламской солидарности, с чем я поздравляю cтрану".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что на этих Играх Турция и Азербайджан ведут настоящее соревнование за медали: "Какое-то время мы вышли вперед, потом вы, теперь снова мы на первом месте".

Дипломат добавил, что до конца игр осталось 4 дня, "посмотрим что будет, в любом случае либо команда Турции, либо команда Азербайджана будет первой".

Отметим, что следующие V Игры исламской солидарности пройдут в 2021 году в Стамбуле.