Посол Китая поблагодарила Азербайджан

Спустя 14 лет в Пекине вновь будет зажжен олимпийский факел.

Спустя 14 лет в Пекине вновь будет зажжен олимпийский факел.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Го Мин эксклюзивно сказала Report, рассказывая о предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

"На уровне руководства страны предприняты необходимые шаги. В процессе подготовки Китай получил поддержку со всего мира, в том числе от Азербайджана", - отметила она.

Го Мин подчеркнула, что Азербайджан является спортивной страной: "Под руководством президента страны Ильхама Алиева развивается спортивная сфера. В том числе ведется работа по развитию зимних видов спорта. Желаю успехов спортсменам, представляющим Азербайджан на Олимпиаде в Пекине. Правительство Китая готово использовать пекинскую Олимпиаду для сотрудничества в сфере спорта, поднять отношения между двумя странами на еще более высокий уровень. Мы приветствуем азербайджанскую делегацию в связи с ее участием в зимних Олимпийских играх".

Посол также прокомментировала дипломатический бойкот Игр со стороны ряда стран: "Дипломатический бойкот Пекинской зимней Олимпиады совершенно неправильный. Во-первых, это яркое олимпийское торжество. Нам надо показать олимпийский дух, солидарность, особенно на фоне пандемии. В этом смысле мы очень благодарны содействию и поддержке со стороны правительства Азербайджана. Заранее желаем больших успехов делегации и спортсменам Азербайджана на Олимпиаде в Пекине. Мы в полной мере готовы принять гостей со всего мира и оправдаем ожидания всего мира. Надеюсь, что вы будете следить за трансляцией зимней Олимпиады в Пекине. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами".

Отметим, что зимние Олимпийские игры Пекин-2022 пройдут 4-20 февраля. Азербайджанские фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова завоевали лицензию на Олимпиаду.