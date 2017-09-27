 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Италии встретился с болельщиками "Ромы", прибывшими в Баку на матч с "Карабахом"

    Встреча состоялась в здании дипкорпуса

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари встретился с болельщиками футбольного клуба "Рома", которые приехали в Баку на матч с "Карабахом" в рамках второго тура Лиги чемпионов по футболу.

    Как сообщили Report из посольства, встреча состоялась в здании дипломатического корпуса. На встрече дипломат побеседовал с фанатами и сделал с ними фото на память. Затем А.Массари пожелал удачи обеим командам.

    Отметим, что матч состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi