Посол Италии встретился с болельщиками "Ромы", прибывшими в Баку на матч с "Карабахом"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари встретился с болельщиками футбольного клуба "Рома", которые приехали в Баку на матч с "Карабахом" в рамках второго тура Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщили Report из посольства, встреча состоялась в здании дипломатического корпуса. На встрече дипломат побеседовал с фанатами и сделал с ними фото на память. Затем А.Массари пожелал удачи обеим командам.

Отметим, что матч состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.