Португальский мотогонщик погиб на этапе ралли Дакар - ФОТО

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался в ходе седьмого этапа ралли-марафона «Дакар».

Как передает Report, об этом говорится на сайте ралли в воскресенье, 12 января.

Гонщик упал с мотоцикла на 276-м км этапа. К месту трагедии направили медицинский вертолет, врачи диагностировали у Гонсалвеша остановку сердца и провели реанимацию на месте. Гонщика госпитализировали, однако в больнице медики были вынуждены констатировать смерть.

Данный «Дакар» стал для португальца 13-м, после предыдущего шестого этапа он был 46-м в зачете мотоциклистов. Гонсалвеш дебютировал в 2006 году, в 2015-м он занял второе место в общем зачете мотоциклистов.

В 2020 году ралли «Дакар» впервые проходит на территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.