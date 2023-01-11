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Португальский тренер: Гимнастика в Азербайджане развивается

Португальский тренер: Гимнастика в Азербайджане развивается Гимнастика в Азербайджане развивается. Об этом свидетельствуют результаты, достигнутые в прошлом году на чемпионатах мира.
Индивидуальные
11 января 2023 г. 17:58
Португальский тренер: Гимнастика в Азербайджане развивается

Гимнастика в Азербайджане развивается. Об этом свидетельствуют результаты, достигнутые в прошлом году на чемпионатах мира.

Об этом Report заявила находящаяся в Баку португальский тренер по художественной гимнастике Тристао Авила Карвальо Мария де Лурдес.

Де Лурдес сказала, что 12 января понаблюдает за выступлениями сборной Азербайджана: "Мне понравились групповые и индивидуальные выступления сборной Азербайджана, за которыми я наблюдала на многих престижных международных соревнованиях. Завтра я посмотрю сначала групповые, а затем индивидуальные выступления команды".

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliyalı məşqçi: “Azərbaycan gimnastikasında çox gözəl inkişaf gedir”

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