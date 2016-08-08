​Португальского министра ограбили на улицах Рио-де-Жанейро

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Министра образования Португалии Тиаго Брандао Родригеса ограбили на улице Рио-де-Жанейро, грабителя тут же поймали, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Министр приехал в Рио-де-Жанейро в составе португальской делегации на Олимпийские игры. Нападавший подошел к министру на улице и, угрожая ножом, потребовал отдать кошелек и мобильный телефон, тот подчинился.

Однако грабителю не удалось далеко уйти – его задержали местные жители, которые вызвали полицию.