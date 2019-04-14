Порье стал временным чемпионом UFC и бросил вызов Нурмагомедову

Американский боец Дастин Порье, который победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Как передаёт Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс", для определения победителя в поединке Холлоуэя и Порье понадобились все раунды.

Судьи выставили оценки - 49:46, 49:46, 49:46. Ранее сообщалось, что победитель этого боя получит право биться с Нурмагомедовым.

"Соберись, парень, теперь есть пояс, за который мы можем сразиться", - сказал Порье.

Напомним, что Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.