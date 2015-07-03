Попросивший у Виталия Кличко квартиру бронзовый призер "Баку-2015" получил взамен селфи

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Украинский спортсмен, бронзовый призер I Европейских игр "Баку-2015" по греко-римской борьбе Жан Беленюк попросил у мэра Киева Виталия Кличко квартиру, однако взамен получил только снятое вместе с ним селфи.

Как сообщает Report, об этом 24-летний спортсмен написал в "Instagram".

Поделивший фотографией с Виталием Кличко, Ж.Бенелюк написал: "С нашим мэром-красавчиком. Вместо квартиры он мне предложил сделать селфи, ну я, конечно, согласился".

Отметим, что Ж.Бенелюк неоднократно жаловался на плохие жилищные условия. Выиграв в "Баку-2015" бронзовую медаль в весовой категории 85 кг, он обратился к Виталию Кличко с просьбой о получении квартиры.

Напомним, что I Европейски игры прошли 12-28 июня.