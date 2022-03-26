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Польская теннисистка станет новым лидером мирового рейтинга

Польская теннисистка станет новым лидером мирового рейтинга Представительница Польши Ига Свёнтек обыграла швейцарку Викторию Голубич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
Индивидуальные
26 марта 2022 г. 08:59
Польская теннисистка станет новым лидером мирового рейтинга

Представительница Польши Ига Свёнтек обыграла швейцарку Викторию Голубич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этот результат позволит Свёнтек после окончания турнира возглавить мировой рейтинг, так первая ракетка мира австралийка Эшли Барти ранее объявила о завершении карьеры.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:0 в пользу Свёнтек, получившей на турнире второй номер посева. В следующем круге она сыграет с американкой Мэдисон Бренгл.

После окончания турнира в Майами Барти будет исключена из рейтинга WTA, Свёнтек станет новой первой ракеткой мира. На данный момент в ее активе 5 776 очков. Другая претендентка на первое место рейтинга - испанка Паола Бадоса - уже не сможет обогнать Свёнтек даже в случае победы на турнире в Майами.

Отметим, что Свёнтек 20 лет, на ее счету пять титулов под эгидой WTA, она является победительницей Открытого чемпионата Франции 2020 года. Свёнтек станет первой представительницей Польши, возглавившей рейтинг WTA. Также Свёнтек станет 28-м лидером мирового рейтинга в истории организации.

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