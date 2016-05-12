Председатель Координационной комиссии: Мы уезжаем из Азербайджана со спокойной душой

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Мы в очередной раз убедились, что поступили правильно, выбрав Азербайджан для организации предстоящих в 2017 году IV Игр исламской солидарности".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящим через год играм, заявил I вице-президент Спортивной федерации исламской солидарности (İSSF), председатель Координационной комиссии Игр исламской солидарности, полковник Хамад Калкаба Малбоум.

Хамад Калкаба Малбоум сказал о проведении в Баку плодотворных встреч: "Организационный комитет провел фантастическую работу. Верю, что все пройдет успешно, так как руководство страны демонстрирует приверженность. Поэтому Азербайджан - правильный выбор. Чтобы справиться с этим мы обладаем достаточным опытом. Еще раз выражаю признательность президенту страны Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой. Существует большая поддержка, без которой мы не справимся с этой работой. Мы уезжаем из Азербайджана со спокойной душой, так как видим, что все в порядке".

Председатель Координационной комиссии также коснулся вопроса участия стран на играх: "В пределах İSSF существуют определенные правила, что позволяет всем странам выступать с представителями по собственному усмотрению. Мы создаем странам условия для предстоящих в Азербайджане Игр исламской солидарности".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут в будущем году 12-22 мая.