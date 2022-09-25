Полиция задержала велогонщика ван дер Пула накануне гонки на чемпионате мира

Нидерландец Матье ван дер Пул был задержан полицией накануне групповой гонки на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в австралийском Вуллонгонге.

Нидерландец Матье ван дер Пул был задержан полицией накануне групповой гонки на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в австралийском Вуллонгонге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает бельгийский портал Sporza в воскресенье.

По информации источника, в субботу вечером несколько подростков стучали в дверь номера ван дер Пула в отеле, он был раздражен таким поведением и в не очень дружелюбной форме просил их остановиться. Сообщается, что велогонщик мог толкнуть одного из подростков, из-за чего тот повредил руку. По причине произошедшего в отель была вызвана полиция.

Sporza приводит следующее заявление австралийской полиции: "Матье ван дер Пул вступил в словесную перепалку с двумя подростками - девочками 13 и 14 лет. Утверждается, что ван дер Пул толкнул обеих девочек - одна из них упала на землю, другую прижало к стене, и она получила небольшую травму локтя". Портал отмечает, что велогонщик должен будет предстать перед судом во вторник.

Перед стартом групповой гонки, которая проходит в воскресенье, ван дер Пул также рассказал об инциденте. "Я рано лег спать, и несколько детей в коридоре сочли необходимым постоянно стучать в дверь моей комнаты. Через некоторое время я разобрался с этим, я не очень дружелюбно просил остановиться. Потом вызвали полицию, и меня забрали, - сказал спортсмен. - Я не возвращался в свою комнату до 4 часов. Это катастрофа, но я больше ничего не могу изменить. Я буду участвовать в гонке, поспав не так много, надеюсь, на адреналине. Это было определенно не весело, но что произошло, то произошло, я должен с этим справиться". Нидерландец сошел с дистанции (267 км) после 30 км.

Отметим, что Ван дер Пулу 27 лет, он является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы по велокроссу.