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Полиция задержала велогонщика ван дер Пула накануне гонки на чемпионате мира

Полиция задержала велогонщика ван дер Пула накануне гонки на чемпионате мира Нидерландец Матье ван дер Пул был задержан полицией накануне групповой гонки на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в австралийском Вуллонгонге.
Индивидуальные
25 сентября 2022 г. 09:51
Полиция задержала велогонщика ван дер Пула накануне гонки на чемпионате мира

Нидерландец Матье ван дер Пул был задержан полицией накануне групповой гонки на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в австралийском Вуллонгонге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает бельгийский портал Sporza в воскресенье.

По информации источника, в субботу вечером несколько подростков стучали в дверь номера ван дер Пула в отеле, он был раздражен таким поведением и в не очень дружелюбной форме просил их остановиться. Сообщается, что велогонщик мог толкнуть одного из подростков, из-за чего тот повредил руку. По причине произошедшего в отель была вызвана полиция.

Sporza приводит следующее заявление австралийской полиции: "Матье ван дер Пул вступил в словесную перепалку с двумя подростками - девочками 13 и 14 лет. Утверждается, что ван дер Пул толкнул обеих девочек - одна из них упала на землю, другую прижало к стене, и она получила небольшую травму локтя". Портал отмечает, что велогонщик должен будет предстать перед судом во вторник.

Перед стартом групповой гонки, которая проходит в воскресенье, ван дер Пул также рассказал об инциденте. "Я рано лег спать, и несколько детей в коридоре сочли необходимым постоянно стучать в дверь моей комнаты. Через некоторое время я разобрался с этим, я не очень дружелюбно просил остановиться. Потом вызвали полицию, и меня забрали, - сказал спортсмен. - Я не возвращался в свою комнату до 4 часов. Это катастрофа, но я больше ничего не могу изменить. Я буду участвовать в гонке, поспав не так много, надеюсь, на адреналине. Это было определенно не весело, но что произошло, то произошло, я должен с этим справиться". Нидерландец сошел с дистанции (267 км) после 30 км.

Отметим, что Ван дер Пулу 27 лет, он является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы по велокроссу.

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