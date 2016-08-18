Полиция: Ограбления американских пловцов в Рио не было

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Четверо американских пловцов, заявивших об ограблении в Рио-де-Жанейро, на самом деле не были жертвами преступления, а, напротив, сами повредили дверь на автозаправке в городе.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщили в полиции Бразилии.

По данным местных СМИ, инцидент произошел рано утром в воскресенье на заправочной станции недалеко от Олимпийской деревни.

Спортсмены случайно выломали дверь в туалет, а потом спорили с охранником и владельцем заправки, которые требовали от них возместить ущерб. В итоге, по словам источников, пловцы заплатили некую сумму денег, но никакого ограбления не было.

В ночь на четверг члены олимпийской сборной США Джек Конгер и Гуннар Бенц были сняты с рейса в аэропорту Рио, когда садились на самолет в США. Еще один пловец - Джеймс Фейген - также остался в Бразилии. Судья распорядился конфисковать паспорта спортсменов для дальнейшего расследования.

Четвертый фигурант дела - олимпийский чемпион Райан Лохте - вернулся в США в понедельник.

На прошлой неделе пловцы сообщили, что их ограбили переодетые полицейскими преступники, когда они ехали на такси в Олимпийскую деревню.

Однако полиция Рио в среду заявила, что показания пловцов не соотносятся с записями камер видеонаблюдения. Полиция также сообщила о нестыковках в показаниях спортсменов.