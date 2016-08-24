Польский атлет продал свою олимпийскую медаль для оплаты лечения больного ребенка

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Польский спортсмен Петр Малаховский продал свою серебряную медаль, которую он завоевал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в метании диска, чтобы оплатить лечение трехлетнего мальчика с редкой злокачественной опухолью сетчатки, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

За награду спортсмен получил 126 тыс. долларов. Отметим, что серебряную медаль Игр-2016 у Петра купили польские миллиардеры Доминика и Сесастьян Кульчик.

"Я принял решение помочь Олеку и передать медаль, завоеванную в Рио, на аукцион. Все вырученные деньги будут переданы на лечение Олека", - написал он.