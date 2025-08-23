Российская альпинистка погибла на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж

Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла на пике Победы в Кыргызстане, где четыре года назад скончался ее муж.
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
Согласно информации, спасательная группа сможет забрать ее тело с высоты 7 тысяч метров, только когда нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолет. Также группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров.
"Группа Наташи (она и 3 мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим поворотом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200, а обессиленные, замерзшие участники направляются вниз", - сообщил участник экспедиции.