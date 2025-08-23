Российская альпинистка погибла на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж

Российская альпинистка погибла на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж

Погибла российская альпинистка на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж

https://images.report.az/photo/22ac319e-e5dc-3afd-aba3-2a16f851ea28.jpg https://images.report.az/photo/22ac319e-e5dc-3afd-aba3-2a16f851ea28.jpg

Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла на пике Победы в Кыргызстане, где четыре года назад скончался ее муж. Об этом сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Согласно информации, спасательная группа сможет забрать ее тело с высоты 7 тысяч метров, только когда нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолет. Также группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров. "Группа Наташи (она и 3 мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим поворотом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200, а обессиленные, замерзшие участники направляются вниз", - сообщил участник экспедиции. Подпишитесь на наш Telegram канал