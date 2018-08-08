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    Погиб чемпион мира по легкой атлетике из Кении

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Чемпион мира по бегу с барьерами на дистанции 400 метров, кениец Николас Бетт погиб в автомобильной аварии. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

    28-летний спортсмен ехал за рулем своего автомобиля, но не справился с управлением и отправил машину в кювет. От полученных травм он скончался на месте.

    Отметим, что Николас Бетт одержал победу на чемпионате мира в Пекине в 2015 году. На дистанции в 400 метров он установил рекорд, завершив забег за 47,79 секунды.

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