Погиб чемпион мира по легкой атлетике из Кении

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Чемпион мира по бегу с барьерами на дистанции 400 метров, кениец Николас Бетт погиб в автомобильной аварии.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

28-летний спортсмен ехал за рулем своего автомобиля, но не справился с управлением и отправил машину в кювет. От полученных травм он скончался на месте.

Отметим, что Николас Бетт одержал победу на чемпионате мира в Пекине в 2015 году. На дистанции в 400 метров он установил рекорд, завершив забег за 47,79 секунды.