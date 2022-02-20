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Погашен Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года 

Погашен Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года  Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года погашен на Национальном стадионе в Пекине.
Индивидуальные
20 февраля 2022 г. 17:53
Погашен Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года 

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года погашен на Национальном стадионе в Пекине.

Как передает Report, в столице КНР прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр. Ранее глава Международного олимпийского комитета объявил Игры в Пекине закрытыми.

В Олимпийских играх приняли участие спортсмены из 91 страны, было разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта (15 дисциплин). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой (6-12-14). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).

Пекин стал первым городом, который принял летние и зимние Олимпийские игры. В 2008 году церемония открытия и закрытия летней Олимпиады также прошла на Национальном стадионе в Пекине.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPekin-2022 Qış Olimpiya Oyunları başa çatıb

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