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Поединок между боксерами Джошуа и Усиком пройдет в Саудовской Аравии

Поединок между боксерами Джошуа и Усиком пройдет в Саудовской Аравии Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Саудов
Индивидуальные
31 мая 2022 г. 08:41
Поединок между боксерами Джошуа и Усиком пройдет в Саудовской Аравии

Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представляющий интересы Джошуа промоутер Эдди Хирн в интервью IFL TV.

"Мы согласовали место проведения матч-реванша между Усиком и Джошуа, обе стороны выразили свое согласие. Поединок пройдет в Саудовской Аравии, - сказал Хирн. - В скором времени мы готовы объявить о проведении боя".

По его словам, предварительно поединок запланирован на 23 июля, но может состояться на неделю или две позднее. Подписание контрактов ожидается в ближайшее время.

Напомним, что в сентябре 2021 года Джошуа проиграл Усику в 12-раундовом поединке в Лондоне, расставшись с титулами чемпиона мира по трем престижным версиям. В контракте на бой был прописан пункт о матч-реванше.

35-летний Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). В активе 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом), два поражения.

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