16-летний спортсмен установил мировой рекорд, разбивая головой в кувырке бетонные блоки - ВИДЕО

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ 16-летний боснийский мастер по тхэквондо Керим Ахметспахик установил новый мировой рекорд, разбив головой 111 бетонных блоков за 35 секунд, сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

Рекорд был установлен 25 марта в городе Високо. В ролике видно, как юный чемпион кувыркается через бетонные блоки и разбивает их.

Сам Керим после установления рекорда поблагодарил "всех тех, кто помог ему достичь цели" — родителей и тренера.