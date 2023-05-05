О нас

Подписано соглашение о проведении в Баку Кубка мира по шахматам

Подписано соглашение о проведении в Баку Кубка мира по шахматам Подписано соглашение о проведении Кубка мира по шахматам в июле-августе текущего года в Баку.
Индивидуальные
5 мая 2023 г. 17:37
Подписано соглашение о проведении в Баку Кубка мира по шахматам

Подписано соглашение о проведении Кубка мира по шахматам в июле-августе текущего года в Баку.

Как сообщает Report, об журналистам сказал президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов во время церемонии открытия международного шахматного фестиваля "Baku Open 2023".

Соглашение подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

По словам главы федерации, в международном шахматном фестивале "Baku Open 2023", организованном по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, принимают участие более 600 шахматистов из 23 стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək şahmat üzrə Dünya Kuboku ilə bağlı müqavilə imzalanıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
3 мая 2023 г. 17:11
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
3 мая 2023 г. 15:24
Посол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
ФотоПосол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
3 мая 2023 г. 13:07
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi