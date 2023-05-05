Подписано соглашение о проведении в Баку Кубка мира по шахматам

Подписано соглашение о проведении Кубка мира по шахматам в июле-августе текущего года в Баку.

Подписано соглашение о проведении Кубка мира по шахматам в июле-августе текущего года в Баку.

Как сообщает Report, об журналистам сказал президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов во время церемонии открытия международного шахматного фестиваля "Baku Open 2023".

Соглашение подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

По словам главы федерации, в международном шахматном фестивале "Baku Open 2023", организованном по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, принимают участие более 600 шахматистов из 23 стран.