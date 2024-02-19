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Подписан меморандум между AMİNA и Всемирной конфедерацией этноспорта

Подписан меморандум между AMİNA и Всемирной конфедерацией этноспорта Между Ассоциацией национальных видов спорта Азербайджана (AMİNA) и Всемирной Конфедерацией этноспорта подписан меморандум.
Индивидуальные
19 февраля 2024 г. 13:25
Подписан меморандум между AMİNA и Всемирной конфедерацией этноспорта

Между Ассоциацией национальных видов спорта Азербайджана (AMİNA) и Всемирной Конфедерацией этноспорта подписан меморандум.

Об этом Report сообщил президент AMİNA Кязым Гурбанов.

Он отметил, что меморандум был подписан на VI Всемирном форуме этноспорта в Анталье, в котором приняла участие азербайджанская делегация под руководством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова: “Каждая страна имеет свои правила национальных видов спорта, на фестивале было предложено объединить их, организовать на основе единого свода правил. Это также было подтверждено в меморандуме. Эти правила распространяются только на страны-члены Всемирной конфедерации этноспорта”.

Отметим, что в этом году AMİNA избрана членом Всемирной Конфедерации этноспорта.

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Версия на азербайджанском языке AMİNA ilə Dünya Etnosport Konfederasiyası arasında memorandum imzalanıb

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