Подписан меморандум между AMİNA и Всемирной конфедерацией этноспорта

Между Ассоциацией национальных видов спорта Азербайджана (AMİNA) и Всемирной Конфедерацией этноспорта подписан меморандум.
Об этом Report сообщил президент AMİNA Кязым Гурбанов.
Он отметил, что меморандум был подписан на VI Всемирном форуме этноспорта в Анталье, в котором приняла участие азербайджанская делегация под руководством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова: “Каждая страна имеет свои правила национальных видов спорта, на фестивале было предложено объединить их, организовать на основе единого свода правил. Это также было подтверждено в меморандуме. Эти правила распространяются только на страны-члены Всемирной конфедерации этноспорта”.
Отметим, что в этом году AMİNA избрана членом Всемирной Конфедерации этноспорта.