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Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе

Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе Медали впервые проходящего в Азербайджане Кубка мира по греко-римской борьбе готовы.
Индивидуальные
21 октября 2022 г. 19:26
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе

Медали впервые проходящего в Азербайджане Кубка мира по греко-римской борьбе готовы.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, на лицевой стороне золотой, серебряной и бронзовой медалей выгравирован логотип соревнований с изображением Девичьей башни, которая считается одним из символов Баку. А на обратной стороне - логотип Международной федерации борьбы (UWW). Зеленая лента для медалей также изготовлена специально для соревнований.

5-6 ноября в Азербайджане впервые пройдет Кубок мира по греко-римской борьбе. Шесть команд будут бороться в группах A (Турция, Иран, Кыргызстан) и B (Азербайджан, Сербия, сборная мира). Занявшие вторые места в группах будут бороться за бронзовые медали. Победители групп будут бороться за Кубок и золотую медаль в финале.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçiriləcək güləş üzrə Dünya Kubokunun medalları hazırlanıb

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