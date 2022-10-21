Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе

Медали впервые проходящего в Азербайджане Кубка мира по греко-римской борьбе готовы.

Медали впервые проходящего в Азербайджане Кубка мира по греко-римской борьбе готовы.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, на лицевой стороне золотой, серебряной и бронзовой медалей выгравирован логотип соревнований с изображением Девичьей башни, которая считается одним из символов Баку. А на обратной стороне - логотип Международной федерации борьбы (UWW). Зеленая лента для медалей также изготовлена специально для соревнований.

5-6 ноября в Азербайджане впервые пройдет Кубок мира по греко-римской борьбе. Шесть команд будут бороться в группах A (Турция, Иран, Кыргызстан) и B (Азербайджан, Сербия, сборная мира). Занявшие вторые места в группах будут бороться за бронзовые медали. Победители групп будут бороться за Кубок и золотую медаль в финале.