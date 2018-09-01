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    Подготовлен видеоролик чемпионата мира по дзюдо в Баку - ВИДЕО

    В видеоролике Азербайджан представлен как страна огней и дзюдо

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Подготовлен видеоролик чемпионата мира по дзюдо, который пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, в видеоролике размещенном на официальном сайте Международной Федерации Дзюдо (IJF) Азербайджан представлен как страна, обладающая крупными энергетическими ресурсами и богатой культурой, а вместе с тем как страна огней и дзюдо. 

    "Звезды дзюдо встретятся в сентябре в Азербайджане в самом большом спортивном мероприятии года, на чемпионате мира. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть какой урок о спортивных ценностях продемонстрируют дзюдоисты, и как земля огней станет страной дзюдо" - подчеркивается в видеоролике. 

    Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет 20 - 27 сентября в Национальной гимнастической арене. 

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