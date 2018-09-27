Подготовлен рейтинг самых смешных спортсменов мира

В список вошли Мохаммед Али и Златан Ибрагимович

27 сентября, 2018 10:03

https://report.az/storage/news/78253def92c10ddee7e71c534adeea30/acd2c74c-32d9-458c-8f56-0e1708272748_292.jpg Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил признан самым смешным спортсменом мира. Как сообщает Report, десятку самых смешных спортсменов опубликовал популярный портал WatchMojo. Рейтинг был составлен исходя из экстравагантных поступков атлетов, интересных интервью и чувства юмора. Полностью рейтинг выглядит следующим образом: 1. Шакил О'Нил (баскетбол); 2. Мохаммед Али (бокс); 3. Пейтон Мэннинг (американский футбол); 4. Чарльз Баркли (баскетбол); 5. Новак Джокович (теннис); 6. Бретт Фавр (американский футбол); 7. Златан Ибрагимович (футбол); 8. Пи Кей Суббан (хоккей); 9. Брайан Уилсон (бейсбол); 10. Джереми Реник (хоккей).

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